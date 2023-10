Juve, Danilo out durante Brasile-Venezuela: si teme un fastidio muscolare

Brutte notizie per la Juventus, il capitano bianconero Danilo è uscito al 42esimo del primo tempo della gara tra Brasile e Venezuela (terminata 1-1), valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il difensore verde-oro, come riporta SportFace, avrebbe poi parlato così ai microfoni nel post partita: "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay“. Si teme un problema muscolare: sabato prossimo, fra otto giorni, la Juve farà visita al Milan. Situazione da monitorare.