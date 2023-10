Juve, Giuntoli: "Sappiamo che ci sono progetti partiti prima di noi come Milan, Inter e Napoli ma non ci poniamo limiti"

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è quest'oggi uno dei grandi ospiti del 'Festival di Trento' organizzato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Il dirigente bianconero, direttamente dal palco, ha parlato del progetto Juve e della possibilità di definire nuovi acquisti a gennaio: "Il nostro obiettivo è vincere le partite e da lì non si scappa. Per vincerne tante dobbiamo capire gli errori: si può vincere con la fortuna ma noi non vogliamo arrivare al successo essendo solamente fortunati. La squadra è giovane rispetto a quella della passata stagione e sta prendendo intensità e aggressività, lo si è visto. Siamo felici di quanto fatto, dei punti raccolti fino ad ora e di come li abbiamo ottenuti.

Però dobbiamo essere più aggressivi, più intensi e con maggiore voglia di stupire. Vogliamo fare meglio ma la strada intrapresa è quella giusta. Sappiamo che ci sono progetti partiti prima di noi come Milan, Inter e Napoli. Noi pensiamo a crescere e vogliamo tornare in Champions League per motivi economici e tecnici. Ma non ci poniamo limiti, vediamo dove saremo in primavera".