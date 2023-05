Juventus, Allegri: "Abbiamo tre partite di cui due in trasferta a Empoli e Udine che sono difficili e lo scontro diretto con il Milan"

MilanNews.it

Massimiliano Allegri presenta Empoli-Juventus in conferenza stampa, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio Castellani di Empoli.

Domani è probabile che arrivi un’altra penalizzazione. Potrete risentire di più di quello o dell'eliminazione dall' Europa League? O avrete degli stimoli?

“Non ci ho neanche pensato. Ho pensato solo al fatto che bisogna andare a Empoli e tornare alla vittoria per togliere le scorie della partita di Siviglia. Dobbiamo fare bene, abbiamo tre partite di cui due in trasferta a Empoli e Udine che sono difficili e lo scontro diretto con il Milan. Matematicamente ci servono tre punti per essere dentro le prime quattro e quello è ciò che dobbiamo fare, al netto di quello che succede fuori di cui non possiamo farci niente. Psicologicamente ormai siamo abituati a tutto, dobbiamo volere questo secondo posto. Bisogna essere forti come lo siamo stati tutto l'anno, tutto il gruppo, e intendo tutti quelli che lavorano alla Continassa, ha lavorato in un certo modo per raggiungere gli obiettivi sul campo ”.