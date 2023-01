Juventus, Allegri: "Il Napoli resta la favorita per lo Scudetto. Poi ci sono Inter e Milan..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

La sconfitta del Napoli cambia le vostre prospettive in ottica Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - gara valida per la 17esima giornata di Serie A - ha risposto così: "In questo momento le prospettive in ottica Scudetto non cambiano. Il Napoli resta la netta favorita, ha avuto uno stop dopo 16 giornate e ci sta. Sta vivendo un'annata straordinaria ed è ancora la netta favorita, poi c'è l'Inter, c'è il Milan. Il nostro obiettivo è restare tra le prime quattro, poi vogliamo giocarci le nostra chance in Coppa Italia e in Europa League".