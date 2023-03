Juventus, Allegri: "Possiamo diventare secondi, a +3 sull'Inter"

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "Domani sarà importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi in classifica: la nostra classifica è quella dei 50 punti, lo ripeto, e possiamo andare a +3 sull'Inter": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa i conti sul cammino della sua squadra. "Contro la Sampdoria sarà una partita abbordabile soltanto all'apparenza - aggiunge l'allenatore bianconero - perché ultimamente hanno sempre perso di misura". (ANSA).