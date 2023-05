Juventus, Allegri risponde a Szczesny: "Dopo una partita bisognerebbe stare zitti, già faccio fatica io a parlare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, a precisa domanda sulla reazione di Szczesny nel post partita di Juventus-Siviglia (il portiere polacco aveva dichiarato: "“Non mi è piaciuta per niente la nostra reazione dopo il gol fatto, ci siamo abbassati troppo, eravamo troppo negativi. Loro, con le loro qualità davanti, hanno creato tanto e probabilmente hanno meritato il gol del pareggio. Però la nostra reazione è stata molto negativa, non abbiamo meritato di vincerla sinceramente”), risponde così: “Quando si gioca dopo una partita bisognerebbe stare sempre zitti, infatti faccio già fatica io a parlare perché comunque a caldo si possono dire cose inesatte. Anche io tante volte vedo le partite e le cose che ho sul campo possono essere diverse, c’è anche una componente emotiva molto forte. La squadra a Siviglia ha fatto tutto quello che poteva fare nel migliore dei modi. Siamo stati imprecisi in attacco, abbiamo concesso un gol che potevamo evitare se difendevamo un pochino meglio, però sono cose che capitano. Andare a Siviglia a fare 5/6/7 palle gol non era semplice e purtroppo siamo stati un po’ imprecisi. Il Siviglia è una squadra forte e lo dimostra la storia degli ultimi anni nell’Europa League. La squadra ha fatto tutto quello che poteva fare”.

Poi, ad un’altra domanda che torna sull’argomento Szczesny, risponde: “Per quanto riguarda Szczesny io non so le parole esatte che ha detto, poi lui non conoscendo molto bene l’Italiano magari ha un po’ sbagliato nell’uso dei termini”.