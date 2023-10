Juventus, Danilo fuori almeno 20 giorni: niente Milan per il brasiliano

vedi letture

Domenica sera contro il Milan, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dovrà fare sicuramente a meno di Danilo che si è infortunato con la nazionale brasiliana, riportando una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero dovrà stare fuori almeno 20 giorni e dunque non potrà scendere in campo domenica a San Siro contro il Diavolo.