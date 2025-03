Juventus, Giuntoli a Motta: "Mi vergogno di averti scelto". Al suo posto Tudor

Sui propri profili social Matteo Moretto ha confermato l'anticipazione data negli scorsi giorni. La Juventus sostituirà l'esonerato Thiago Motta con Igor Tudor, ex allenatore di Marsiglia e Verona, fra le altre, con un passato da giocatore proprio in bianconero. Il croato, riporta il collega, firmerà un contratto fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di qualificazione alla Champions League.

In attesa di tutte le ufficialità del caso, l'edizione online de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena curioso che ha poi portato all'esonero di Thiagio Motta. Al termine di Fiorentina-Juventus (3-0) c'è stato un confronto piuttosto acceso negli spogliatoi del Franchi tra Cristiano Giuntoli e l'allenatore italo-brasiliano, che si è mostrato essere nel corso del colloquio piuttosto freddo e all'apparenza sereno nel momento che stava attraversando la sua squadra.

Questo ha fatto andare su tutte le furie il dirigente bianconero, che non ha utilizzato mezzi termini, anzi, ci è andato giù pesante rifilando a Thiago Motta un sonoro "Mi vergogno di averti scelto" nel corso del faccia a faccia.