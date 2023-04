Juventus, il vice di Allegri insulta Spalletti: "Pelato di merda, ti mangio il cuore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera ad alta tensione nel match di Serie A tra Juventus e Napoli, in campo come fuori. Tante polemiche per il pugno di Gatti a Kvaratskhelia, ma non solo: tra le fila della Juventus, probabilmente per il gol beffa preso nel finale, c'era davvero tanto nervosismo. Nervosismo che ha portato Marco Landucci, vice di Allegri, ad insultare Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano La Stampa il bianconero si sarebbe rivolto all'allenatore azzurro con le seguenti parole, pronunciate nel tunnel dello stadio che porta agli spogliatoi: "Pelato di merda, ti mangio il cuore".

L'episodio è stato "interamente rilevato, in maniera chiara ed inequivocabile" da uno dei quattro investigatori federali presenti allo Stadium e prontamento allegato al report del match. Spalletti non ha reagito in nessun modo.