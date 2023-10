Juventus, Locatelli a DAZN: "Mi sono emozionato. Giocare qui è sempre speciale per me. Vicini a Fagioli e Tonali"

Ecco le parole a DAZN di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus che ha segnato il gol vittoria contro il Milan: "Ho pensato al gol di 7 anni fa prima della partita, ne ho parlato anche con la mia famiglia. Dedico a loro la partita, la vita è incredible. Prima della gara Rabiot mi ha detto di farlo stavolta nella porta giusta".

Sulle lacrime dopo la gara: "Giocare qui è sempre speciale, io sono cresciuto qui. La vita poi mi ha portato a fare altre scelte e sono nella squadra che volevo. Mi sono emozionato".

Sulla partita: "Loro si appoggiano molto su Giroud. Ci siamo preparati per evitare il loro gioco. Il rosso poi ci ha aiutato".

Sulle altre squadre in lotta per il campionato: "Siamo tutte diverse. L'Inter ha tanti giocatori maturi, noi siamo più giovani e in costruzione. Con umiltà possiamo fare grandi cose. Quando sono arrivato qui l'obiettivo era lo scudetto perchè c'erano giocatori diversi rispetto ad oggi".

Sul suo momento: "Mi mancava tanto il gol. Voglio cercare di essere un giocatore importante per la squadra".

Sui compagni di reparto: "Le decisioni le prende il mister. Siamo in tanti, anche Rabiot può giocare davanti alla difesa e abbiamo anche un giovane su Nicolussi".

Su Fagioli: "E' un ragazzo a cui vogliamo bene. E' caduto in questa malattia che deve cercare di curare. Bisogna stargli vicino in questi mesi, sono contento che può allenarsi comunque con lui. Dobbiamo stare vicino a lui e a Tonali che conosco bene anche lui. Se hanno sbagliato devono pagare, ma bisogna anche stare al loro fianco".