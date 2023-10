Juventus, oggi gli esami per l'infortunio di Danilo. Chiesa prova a rientrare già col Milan

vedi letture

Nella giornata di oggi il capitano della Juventus Danilo, di rientro a Torino dopo la gara contro il Venezuela giocata dal Brasile, si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio al flessore della coscia sinistra subito proprio con la Seleçao.

In caso di indisponibilità, il brasiliano sarà sostituito da Rugani con il giovane Huijsen che comunque scalda i motori. Per quel che riguarda Federico Chiesa, invece, oggi riprenderà il lavoro alla Continassa con l'obiettivo di accelerare il rientro ed essere disponibile per la sfida contro il Milan.