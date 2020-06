Juventus, Pjanic ancora in panchina contro il Milan: Sarri vota Bentancur

Niente titolarità per Miralem Pjanic in vista della partita contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, in Coppa Italia infatti, toccherà ancora a Rodrigo Bentancur guidare il traffico in mezzo al campo dopo aver incassato l'ampia fiducia del proprio allenatore. Il bosniaco è preso dalle voci di mercato e soprattutto ha perso il posto a causa della maggiore duttilità del compagno e alla sua capacità di rompere il gioco oltre a quella di vivere in modo ordinato lo smistamento della palla. Un nuovo indizio che potrebbe evidenziare chiaramente come la storia di Pjanic alla Juve sia ormai ai titoli di coda, con un futuro che lo vedrà all'estero. Forse al Barcellona, forse al PSG.