Juventus, Rabiot in campo oggi con Theo, Maignan e Giroud. Seduta alla Continassa

vedi letture

Sono quattordici i giocatori della prima squadra della Juventus convocati dalle rispettive nazionali che giocheranno in queste due settimane di sosta del campionato, prima di tornare in bianconero per Milan-Juventus, in programma il 22 ottobre a San Siro.

FRANCIA

Adrien Rabiot

* Olanda-Francia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024