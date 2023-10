Juventus, Rabiot: "Questa vittoria contro il Milan pesa tanto, la dedichiamo a Fagioli"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista a DAZN al termine della sfida con il Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Qual è il valore di questa vittoria?

“Questa vittoria pesa tanto. Volevamo dimostrare che ci siamo e che quest’anno abbiamo l’obiettivo di finire fra le prime quattro, ma anche di più se ne abbiamo la possibilità. Stasera abbiamo fatto bene, anche dal punto di vista dell’atteggiamento. Dobbiamo affrontare tutte le partite così”.

Che emozioni hai provato per la prima da capitano?

“Sono felice. È il mio quinto anno qui. Amo questo club e avere la fascia è stato un onore. Sono contento per la vittoria di questa sera. Dobbiamo continuare così e non mollare. Il campionato è lungo ma ci credo”.

Cosa significa questa serata per Locatelli?

“So che è felice. Mi ha detto prima della partita che sei anni fa ha segnato in Milan-Juventus. Era da tanto che non segnava. Oggi l’ha fatto e ci ha dato i tre punti. È stato bellissimo”.

Come sono stati gli ultimi minuti finali?

“Cerco sempre di essere concentrato, soprattutto gli ultimi minuti. Il mister però è così. Ha sempre voglia di vincere e dare il 100% fino alla fine. In questo è bravo”.

Come sono stati questi giorni?

“Siamo una squadra. Sappiamo tutti cos’è successo con Nicolò, che si allena con noi tutti i giorni e a cui dedichiamo la vittoria. Lo sosteniamo e cerchiamo di vincere anche per lui. Spero che Danilo torni la prossima partita. Se non ci sarà, sono pronto a fare di nuovo il capitano”.