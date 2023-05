Juventus, rivoluzione in casa bianconera: Chiesa e Vlahovic tra i sacrificabili

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una stagione anomala e tutto sommato deludente spinge la Juventus a una rivoluzione estiva. Obbligata, s'intende, anche perché la probabile esclusione dalle coppe - e la possibile multa economica - spinge il club bianconero a rivedere le proprie strategie per il futuro. Che non vedrà come protagonisti, scrive La Gazzetta dello Sport, Paredes e Cuadrado, due destinati a lasciare. Complicato il rinnovo di contratto di Rabiot, ma gli addii eccellenti potrebbero non finire qui.

Rischiano anche due big. Sul resto, in molti casi, deciderà il mercato. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, per motivi diversi (anche fisici) mai scintillanti in questa stagione, non saranno accompagnati alla porta. Se però qualche grande europea busserà per loro, la risposta della Juve sarà molto meno ferma che in passato. Anzi, per la rosea il sacrificio di uno dei due potrebbe anche diventare indispensabile.