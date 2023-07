Juventus, si prepara la sfida al Milan: Chiesa in grande spolvero negli USA

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul ritiro statunitense della Juventus, sottolineando come in attesa della prima sfida contro il Milan (quella col Barcellona è saltata) gli allenamenti californiani stiano raccontando di un Federico Chiesa in grande spolvero, con tanto di complimenti e sottolineature da parte di Allegri e dello staff tecnico bianconero.

In hotel si vede Chiellini

All'interno dell'hotel che ospita la squadra, intanto, nelle scorse ore è spuntato Giorgio Chiellini. Una visita gradita per il gruppo juventino che ha salutato e abbracciato l'ex capitano intorno all'ora di pranzo, una visita che bissa quella dello scorso anno.