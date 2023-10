Juventus, Tuttosport: "Vlahovic, niente Serbia. Rimane a Torino e mette nel mirino il Milan"

vedi letture

Mancava l'ufficialità ed è arrivata: Dusan Vlahovic non prenderà parte al ritiro con la Nazionale serba. Dopo un consulto con lo staff medico della Juventus - scrive Tuttosport -, il c.t. Stojkovic ha preferito escluderlo dalla lista dei convocati per le gare contro Ungheria e Montenegro. Così l'attaccante, nelle prossime due settimane, potrà concentrarsi esclusivamente sul recupero totale dalla lombalgia: un "guaio" difficile da smaltire e che non ha tempi di recupero certi.

Ma DV9 farà di tutto per essere presente alla sfida di San Siro contro il Milan. Anche dal primo minuto. Per il momento l'ex Fiorentina continuerà a svolgere lavoro personalizzato con i fisioterapisti bianconeri alla Continassa, puntando a rientrare in gruppo - si legge - la prossima settimana.