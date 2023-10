Juventus, Vlahovic e Chiesa in dubbio per il Milan

In vista del big-match di domenica in casa del Milan, in casa Juventus ci sono ancora dubbi sulla presenza in campo sia di Dusan Vlahovic che di Federico Chiesa: il primo è alle prese con una fastidiosa lombalgia, mentre il secondo soffre di problema muscolare alla coscia che non gli ha permesso di essere a disposizione nemmeno per la Nazionale italiana. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i due bianconeri riusciranno a recuperare per la sfida contro i rossoneri.