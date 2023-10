Juventus, Vlahovic non andrà in nazionale: resterà alla Continassa per preparare il Milan

Sono 14 i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive selezioni - scrive juventus.com - che giocheranno quindi in queste due settimane prima di tornare in bianconero per Milan-Juventus, in programma il 22 ottobre a San Siro. Vlahovic non andrà in nazionale per via di un problema fisico.

IL CALENDARIO

12 ottobre 2023

Italia Under 21 - Italia Under 18, ore 15:30 (Miretti)

Faroer - Polonia, ore 21:00 (Szczesny, Milik)

Inghilterra Under 21 - Serbia Under 21, ore 19:45 (Iling-Junior)

13 ottobre 2023

Olanda - Francia, ore 20:45 (Rabiot)

Brasile - Venezuela, ore 02:30 (Bremer, Danilo)

14 ottobre 2023

Italia - Malta, ore 20:45 (Locatelli, Chiesa, Kean, Gatti)

USA - Germania, ore 21:00 (McKennie, Weah)

Ungheria - Serbia, ore 20:45 (Kostic)

15 ottobre 2023

Polonia - Moldavia, ore 20:45 (Szczesny, Milik)

16 ottorbe 2023

Ucraina Under 21 - Inghilterra Under 21, ore 18:30 (Iling-Junior)

17 ottobre 2023

Inghilterra - Italia, ore 20:45 (Locatelli, Chiesa, Kean, Gatti)

Italia Under 21 - Norvegia Under 21, ore 17:45 (Miretti)

Francia - Scozia, ore 21:00 (Rabiot)

Serbia - Montenegro, ore 20:45 (Kostic)

18 ottobre 2023

Uruguay - Brasile, ore 02:00 (Bremer, Danilo)

USA - Ghana, ore 02:30 (McKennie, Weah)