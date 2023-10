Juventus, Weah sulla sfida contro il Milan: "Partita speciale per la mia famiglia, non vedo l'ora"

Timothy Weah, esterno della Juventus, ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della prossima sfida dei bianconeri contro il Milan: "Sarà veramente una partita speciale, non vedo l’ora. Ovviamente mio padre ha un importante passato in rossonero, quindi questo match ha un significato particolare per la mia famiglia. Sarà bellissimo anche sfidare due compagni di nazionale come Pulisic e Musah. Per noi, poi, è una gara molto importante contro i primi della classe, spero ci regali soddisfazioni".