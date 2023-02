Kulusevki pronto alla sfida: "Theo è molto forte ma voglio affrontare tutto il Milan"

MilanNews.it

Dejan Kulusevski, centrocampista del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa rispondendo anche ad una domanda sui possibili duelli con Theo Hernandez: "Il Milan è sempre stata la squadra migliore del mondo: ho grande rispetto per loro. Theo è molto molto forte e non penso mai a giocare individualmente: non voglio affrontare mai un solo giocatore ma tutta la squadra".