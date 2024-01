L'Atalanta si allena anche oggi a Zingonia per preparare la sfida al Milan

L'Atalanta, tornata nella notte tra domenica e lunedì a Bergamo dopo il pareggio contro la Roma all'Olimpico, si è già allenata ieri a Zingonia e si allenerà anche oggi in vista della sfida di domani contro il Milan.

LA PRIMA PAGINA DE L'ECO DI BERGAMO

"Atalanta, l'andata in zona Europa. E domani c'è il Milan". Così L'Eco di Bergamo oggi in prima pagina, dedicando spazio al girone d'andata della squadra di Gian Piero Gasperini, chiuso in piena zona europea dopo il pareggio contro la Roma. I bergamaschi si preparano ora al quarto di finale di Coppa Italia di domani contro il Milan, con testa anche ad un campionato in cui la lotta per la zona europea resta serrata.

"Addio a Beckenbauer, leggenda del calcio" - Spazio anche alla scomparsa di Franz Beckenbauer in taglio alto. Il tedesco è morto ieri all'età di 78 anni, tra i più grandi di sempre nella storia del pallone.