L'Empoli arriva a San Siro: risultati e dati degli avversari dei rossoneri

E' il giorno di Milan-Empoli, gare molto importante per i rossoneri in programma alle 15.00 a San Siro. I ragazzi di mister Stefano Pioli, seppur con qualche difficoltà di troppo, sono reduci da un buon momento per quanto riguarda i punti conquistati (nelle ultime tre gare ufficiali, un pareggio e due vittorie). Per il Milan dunque, ecco l'esame Empoli, al momento rinvigorito dalla cura del nuovo allenatore Davide Nicola. Questo quindi un breve focus sui numeri degli avversari dei rossoneri questo pomeriggio.

Infatti, nelle ultime 3 partite giocate in campionato, l'Empoli ha totalizzato finora un pareggio per 1-1 in casa contro la Fiorentina, una vittoria all'ultimo respiro contro il Sassuolo per 3-2 e un brutto passo falso al Castellani contro il Cagliari, sconfitto 1-0 grazie alla rete di Jankto. Tra i ragazzi di Nicola attenzione al Zurkowsky, attualmente miglior realizzatore con 4 gol all'attivo, ma soprattutto all'ex di turno Niang (3 reti finora per lui).