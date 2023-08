L'Inter pressa per Arnautovic e il Bologna pensa a Petagna

vedi letture

"Prossimo obiettivo Arnautovic", si legge sulle pagine del Corriere della Sera in edicola oggi. I nerazzurri sono a caccia di un nuovo attaccante e, almeno a detta del quotidiano, dovrebbe sbloccarsi in poche ore proprio il discorso Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco ha chiesto con forza al Bologna di poter tornare a vestire la maglia nerazzurra.

Idea Petagna per sostituire Arnautovic a Bologna

La Beneamata mette sul tavolo 8 milioni di euro per il cartellino del suo ex giocatore, le due società trattano e il club rossoblù sta andando intanto su Andrea Petagna del Monza.