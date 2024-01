L'Udinese arriva al Milan con un bel pari (di rimpianti): a Firenze è 2-2

Fiorentina e Udinese si dividono la posta in palio al Franchi. I friulani passano per due volte in vantaggio con Lovric e Thauvin, ma vengono ripresi in entrambi i casi prima da Beltran e infine all'87' da Nzola. 2-2 il risultato finale che fa sicuramente più piacere agli ospiti che ai locali.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (1' st Faraoni), Martinez Quarta, Ranieri (43' st Milenkovic), Biraghi; Duncan (1' st Arthur), Mandragora; Ikoné (43' st Barak), Bonaventura, Brekalo (31' st Nzola); Beltran. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Mina, Parisi, M.Lopez, Infantino, Comuzzo, Amatucci, Sottil. All.: Italiano

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (13' st Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (13' st Thauvin), Kamara (50' st Tikvic); Pereyra; Lucca (13' st Success). A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Kabasele, Gianetti, Zemura, Zarraga, Camara, Payero, Davis, Brenner. All.: Cioffi