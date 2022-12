La Città di Salerno: "Scocca l'ora di bomber Djuric"

MilanNews.it

"Scocca l'ora di bomber Djuric", si legge stamane in taglio basso su La Città. Il quotidiano si sofferma in apertura sul mercato della Salernitana, alimentando i rumors sul possibile ritorno in granata di Milan Djuric. Sono ore decisive - si legge - per la definizione della trattativa con l'Hellas Verona. Giorni frenetici per il d.s. De Sanctis, che ha di recente chiuso anche per il messicano Ochoa.