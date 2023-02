La Fiorentina arriva bene alla sfida col Milan: Verona battuto 0-3

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Prima di affrontare sabato il Milan, la Fiorentina si è sbarazzata ieri dell'Hellas Verona: al "Bentegodi", i viola hanno battuto i gialloblu per 0-3, grazie alle reti di Barak e di Cabral nel primo tempo e al super gol di Biraghi da centrocampo nel finale di gara; Milenkovic ha scontato la sua squalifica, non ci saranno assenti per squalifica contro il Milan. Da valutare le condizioni di Terzic, uscito ieri per un problema muscolare.