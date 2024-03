La Fiorentina prova a ripartire: oggi viola al lavoro per la prima volta dopo la morte di Barone

vedi letture

Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per la Fiorentina. La squadra viola, a soli sei anni di distanza dalla tragedia di Davide Astori, ha dovuto subire un'altra situazione drammatica. Domenica pomeriggio, a poche ore dalla partita a Bergamo contro l'Atalanta, il direttore generale del club e braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha accusato un malore che fin da subito è apparso grave. Barone, che in questi anni si era speso molto per la Fiorentina anche tra le polemiche ma sempre mettendoci la faccia, è morto nella giornata di martedì all'Ospedale San Raffaele di Milano.

Ieri la camera ardente al Viola Park in cui si sono avvicendate migliaia di persone, tra cui anche i componenti della squadra non impegnati con le nazionali, capitanati dallo stesso Commisso e dal mister Vincenzo Italiano. Oggi la Fiorentina proverà a ripartire con il calcio giocato. La squadra dopo questa pausa forzata e non prevista, quest'oggi torna ad allenarsi al Viola Park e inizia così, senza i nazionali, l'avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma al Franchi il sabato di Pasqua. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.