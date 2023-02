La Gazzetta sull'Atalanta: "De Roon e Scalvini. Gasp col Milan ritrova i suoi equilibratori"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha titolato così sull'Atalanta che giocherà contro il Milan settimana prossima a San Siro: "De Roon e Scalvini. Gasp col Milan ritrova i suoi equilibratori". I due giocatori in questione erano entrambi squalificati contro il Lecce e la loro assenza si è fatta sentire in mezzo al campo. Due giocatori tatticamente molto importanti per la Dea.