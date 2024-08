La Lazio perde giocando male a Udine, ma Baroni ha la testa già al Milan

vedi letture

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dobbiamo essere molto più attento, molto più concreti nelle due fasi. La squadra ha condotto anche una buona gara - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Non abbiamo mosso velocemente la palla, ma siamo arrivati tante volte al cross, abbiamo fatto 48 ingressi a 13 in area. Serve una maggior concretezza, c’è da lavorare sullo spostamento fronte, capacità di velocità nella manovra. Dispiace, nel secondo tempo siamo rientrati e si doveva fare meglio. Togliendo quei due episodi sarebbe venuta fuori una partita diversa, non dobbiamo farli più.

Loro partiranno forte, glielho detto ai giocatori. Hanno fisicità. Sapevamo che la partita ce l'avrebbero complicata, andavano in verticale, sulla seconda palla, sono aggressivi, quindi dovevamo gestire meglio situazioni. Ma c’è da lavorare, lo sappiamo e lo faremo. Dia è venuto a prendersi la palla, ci ha dato mobilità. Lui arrivato nemmeno una settimana fa. Anche Dele-Bashiru deve lavorare, noi siamo coscienti di questo, siamo dispiaciuti per nostri tifosi ma sappiamo che sono situazioni su cui crescere e lo faremo.

Giocavamo palloni dentro, loro aggredivano. Loro non hanno costruito molto, hanno giocato sul recupero palla e loro andavano con i trequartisti a prendersi la seconda. Dobbiamo migliorare ma aver preso questi due gol così ha condizionato andamento partita. La squadra ha tentato di trovare il gol, abbiamo avuto diverse occasioni, dovevamo essere più cattivi sotto porta. Non vedo l’ora di ornare allenamento, queste sono cadute che servono. Ora abbiamo una settimana di lavoro, poi la sosta, servirà a far trovare loro la miglior condizione. Ora testa al Milan".