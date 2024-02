La probabile formazione del Rennes: un solo dubbio per Stephan

Siamo nella vigilia di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia e quelli italiani si guadagnerà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Stefano Pioli è forte del vantaggio di tre gol maturato nella gara di giovedì scorso giocata a San Siro e dovrà essere brava a gestire questo ampio plus anche nei 90 minuti del ritorno, senza rischiare e spendere troppe energie fisiche o mentali. Il Rennes che tenterà l'impresa si ripresenterà con lo stesso undici di San Siro, fatta eccezione per un singolo dubbio in attacco per Stephan.

Il tecnico francese, infatti, come riporta L'Equipe deve decidere tra Kalimuendo e Gouiri come partner in avanti di Terrier. Questa la probabile formazione del Rennes, secondo il massimo quotidiano sportivo francese:

Mandanda

G. Douè, Omari, Theate, Truffert

Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè

Terrier, Kalimuendo