La Roma perde prima del Milan. Allarme per Dybala e Llorente

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontro diretto in chiave Champions League quello del Gewiss Stadium fra Atalanta e Roma. Con gli onori che rimangono alla formazione di Gian Piero Gasperini che mette ko i capitolini con una prestazione non certo bella, ma decisamente intensa. Pasalic, Toloi e Koopmeiners i marcatori di un match che rilancia le chance quarto posto della Dea. Per i giallorossi brilla solo Pellegrini.

Arrivano aggiornamenti dalla Roma in merito alle condizioni di Paulo Dybala e Marcos Llorente, usciti malconci dal campo del Gewiss Stadium dopo il ko contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto il difensore ha rimediato un problema al flessore della gamba sinistra, mentre la Joya è alle prese con un trauma distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra. I due sono in forte dubbio per la gara di sabato contro il Milan.