La Roma stenta: Mourinho ko a Verona e ora c'è il Milan. Dybala a rischio

La Roma ancora non gira, il Verona sì e lo fa alla grande. Al Bentegodi c'è la prima sorpresa della stagione e i veneti battono 2-1 i giallorossi, troppo brutti nel primo tempo per essere veri. Tanti errori per la squadra di Mourinho, da Rui Patricio alla difesa che naufraga in maniera inconcepibile, ma anche davanti i giallorossi non pungono che venerdì affronteranno il Milan all'Olimpico con già 5 punti da recuperare sui rossoneri.

Le condizioni di Dybala

Filtra cauto ottimismo per le condizioni fisiche di Paulo Dybala, secondo quanto riporta Dazn presente all'Olimpico e a pochi passi dalla panchina dei giallorossi. Secondo l'emittente, Dybala ha chiesto il cambio per il solito problema all'adduttore destro che lo tormenta da ormai diverso tempo, ma l'uscita dal campo sarebbe arrivata più che altro per precauzione. Per questo, si spera che l'argentino possa essere a disposizione per la partita di venerdì contro il Milan, ma nei prossimi giorni sarà valutato con più attenzione.