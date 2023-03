La Salernitana pareggia prima del Milan: 4 punti in 3 gare per Sousa

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo la vittoria per 3-0 sul Monza, la Salernitana fa un altro risultato utile anche a Marassi contro la Sampdoria: 0-0 il risultato finale. 4 punti in 3 gare per il neo tecnico Paulo Sousa, con 0 gol subiti nelle ultime due gare. Nel prossimo match, in programma lunedì, i campani affronteranno il Milan a San Siro:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia (1’ st Mazzocchi), Coulibaly, Crnigoj (1’ st Maggiore), Bradaric; Candreva (28’ st Bohinen), Kastanos (15’ st Dia); Piatek. Allenatore: Paulo Sousa