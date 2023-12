La Salernitana perde anche a Bergamo: Pippo Inzaghi bisogno di punti contro il Milan

La Salernitana, che sarà prossima avversaria del Milan in campionato il prossimo venerdì all'Arechi, è stata sconfitta ieri sera nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A in casa dell'Atalanta, diretta avversaria per un posto Champions proprio dei rossoneri. I campani erano andati in vantaggio nel primo tempo con Pirola ma poi nella ripresa la squadra di casa ha dilagato: quattro reti, a segno pure De Ketelaere.

Ora la Salernitana naviga in acque cattivissime: la squadra di Pippo Inzaghi è ultima con appena 8 punti e vede staccarsi anche le sue rivali. La più vicina dista tre lunghezze (il Verona). Mentre il quartultimo posto di Udinese e Cagliari è lontano 5 punti. Dunque venerdì a Salerno il Milan dovrà andarsi a conquistare la vittoria sul campo di una squadra affamatissima di punti salvezza.