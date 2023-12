La Salernitana riparte oggi: primo allenamento verso il Milan al "Mary Rosy"

La Salernitana riprenderà oggi gli allenamenti al "Mary Rosy" in vista della sfida di venerdì contro il Milan.

Le parole post Atalanta

Il mister Filippo Inzaghi ha parlato così dopo il ko di Bergamo: “Vado avanti nel mio lavoro, stasera ho visto la mentalità giusta. La qualità dei singoli ha indirizzato una partita giocata bene. Dispiace perché con una prestazione del genere avremmo potuto portare a casa qualche punto. Il risultato finale non ci premia per quello che abbiamo visto in campo. La squadra stasera ha dimostrato di tenerci, il Presidente ci ha pungolato bene e i ragazzi hanno reagito. Sono sicuro che questo atteggiamento ci porterà ad ottenere i punti necessari per salvarsi. Mancano oltre venti partite e c’è tutto il tempo per agganciare quelle davanti”.