La situazione in casa viola: ecco come stanno i ragazzi di Italiano in vista del Milan

Come riportano i colleghi di Viola News, l'allenatore della Fiorentina, Italiano, ha da pochi giorni potuto riaccogliere in gruppo i giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Milenkovic ha già preso parte all'allenamento con la prima squadra e quest'oggi sarà il turno di Bonaventura, Biraghi e Kouamè. In questo momento, per la viola, è tempo di attendere solo i sudamericani Nico Gonzalez e Martinez Quarta, impegnati ieri notte nella vittoria contro il Brasile. Per i due argentini, insieme al colombiano Mina, il rientro a Firenze è previsto per domani, forse in tempo per un defaticante, poi rimarrà solo l'allenamento di venerdì prima della gara con il Milan.

Dubbi e scelte di formazione che Vincenzo Italiano scioglierà in questi ultimi giorni.