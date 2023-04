La vigilia del Napoli: rifinitura a Castelvolturno, poi volo per Milano e conferenza a San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro il Milan, il Napoli sosterrà in mattinata l'allenamento di rifinitura a Castelvolturno presso il SSC Napoli Konami Training Center. Poi volo per Milano e conferenza stampa alle 19:00, nella pancia di San Siro, di Luciano Spalletti e di un calciatore partenopeo: le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it.