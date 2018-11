Lazio, Cataldi: "Pareggio contro il Milan? Meritavamo di più, non siamo soddisfatti"

Intervistato da Lazio Style Channel, Danilo Cataldi ha parlato così del match contro il Milan: "Cerchiamo di rimanere sempre positivi. Meritavamo di più, anche un risultato diverso, però se vediamo agli ultimi minuti, per come si era messa, non si può non essere soddisfatti. Adesso ci concentreremo sulla trasferta a Cipro, cercheremo di fare il meglio possibile e di portare a casa il risultato".