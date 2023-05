Lazio, Cataldi punta il Milan: al lavoro per far assorbire l’ematoma al polpaccio destro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Danilo Cataldi, giocatore della Lazio, non vede l'ora di tornare in campo, dopo lo stop che gli ha impedito di essere a disposizione per la sfida contro il Sassuolo di ieri e in vista della gara contro il Milan, in programma per sabato alle 15, il centrocampista biancoceleste si sta allenando in palestra, per far assorbire l’ematoma al polpaccio destro.