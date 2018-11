Lazio, giudice sportivo: nessuno squalificato per il Milan

La Lazio, per il match contro il Milan, non avrà nessun giocatore indisponibile per squalifica. Il club romano ha registrato tre sanzioni nell'ultimo verdetto del giudice sportivo, tutte relative ad ammonizioni. Luis Alberto e Stefan Radu hanno ricevuto il secondo cartellino giallo del campionato mentre Luiz Felipe ha ricevuto la prima ammonizione in questa Serie A.