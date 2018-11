Lazio, Il Messaggero punta su Parolo: "I gol per la gloria"

C'è un Milan da affrontare, un quarto posto da conquistare, mai come quest'anno, e la facilità a segnare di Marco Parolo. In casa Lazio ci si affida al centrocampista ex Cesena, già autore di cinque reti fin qui. "Parolo, i gol per la gloria", titola Il Messaggero all'interno delle sue pagine sportive, spiegando che il giocatore voglia conquistarsi anche un posto in Nazionale.