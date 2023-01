Lazio, Immobile ai box: Tare cerca un sostituto. Sanabria e Bonazzoli in pole

MilanNews.it

La Lazio, che sarà la prossima avversaria del Milan in campionato martedì 25 gennaio all'Olimpico di Roma, ha perso per almeno una ventina di giorni il proprio bomber Ciro Immobile, infortunatosi muscolarmente nel corso dell'ultima sfida di campionato. Per questo motivo la dirigenza biancoceleste, guidata da Igli Tare, ha accelerato le operazioni per portare al più presto un altro attaccante alle dipendenze di Maurizio Sarri. I nomi più caldi sono quelli di Toni Sanabria del Torino e Federico Bonazzoli della Salernitana. Quest'ultimo sembra essere il favorito perchè risponderebbe maggiormente alle esigene dell'allenatore essendo capace di svariare per tutto il fronte offensivo. Lo riporta Il Messaggero