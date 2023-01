Lazio in ansia, Immobile al 4° stop: in attesa dei test, sul mercato c'è sempre l'idea Bonazzoli

MilanNews.it

La speranza è che si sia fermato in tempo. La verità si conoscerà tra oggi e domani quando Ciro Immobile si sottoporrà agli esami strumentali che faranno piena luce sull’entità dell’infortunio muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo appena un quarto d’ora al Mapei. L’attaccante ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra, si teme uno stiramento, ma le prime impressioni lasciano spazio ad un (molto) cauto ottimismo.

I precedenti.

Immobile - sottolinea La Gazzetta dello Sport - salterà sicuramente il match di giovedì in Coppa Italia con il Bologna, spera invece di farcela per quello di campionato col Milan di martedì 24. Obiettivo possibile se gli accertamenti stabiliranno che non c’è stata lesione. Per Immobile, comunque, è il quarto stop stagionale per problemi muscolari - si legge - e a prescindere dalla diagnosi esatta avrà ripercussioni sul mercato invernale. Col club che potrebbe intensificare la caccia ad un’altra prima punta che possa dare il cambio a Ciro con più frequenza. In cima alla lista dei papabili c’è l’attaccante della Salernitana, Federico Bonazzoli.