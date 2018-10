Lazio, Lucas Lieva punta a rientrare dopo la sosta per le nazionali contro il Milan

Ieri si è fermato nuovamente Milan Badelj, centrocampista della Lazio che era rientrato contro l'Inter per sostituire un altro infortunato come Lucas Leiva. Per il croato adesso si teme uno stop più lungo a causa di questo fastidio ai flessori della gamba destra. Il brasiliano invece dovrà smaltire la lesione di primo-secondo grado agli adduttori della gamba destra: dopo gli ultimi accertamenti aumenta la speranza di rivederlo in campo contro il Milan dopo la sosta per le nazionali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.