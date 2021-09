Lazio, Milinkovic-Savic negativo dopo la positività del compagno di nazionale Zivkovic

Andrija Zivkovic positivo nella Nazionale serba, tutti negativi gli altri 'italiani' presenti in rosa: "Dopo i regolari test eseguiti venerdì mattina, il giorno prima della partita contro il Lussemburgo nell'SC FS della Serbia a Stara Pazova, è stato stabilito che il giocatore del PAOK Andrija Živković è risultato positivo al virus COVID-19. In ottemperanza al regolamento medico e ai protocolli UEFA, Zivkovic ha lasciato il centro sportivo dopo aver ricevuto i risultati finali. Continuerà il suo soggiorno in Serbia in isolamento domiciliare in conformità con le leggi vigenti del governo della Repubblica di Serbia, che fanno riferimento all'epidemia del virus COVID-19. I restanti componenti della nazionale, compreso lo staff professionale della squadra A, hanno ricevuto esito negativo, quindi sono a disposizione del selezionatore Dragan Stojković per la partita contro il Lussemburgo".