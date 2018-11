Sarà la Lazio l'avversaria del Milan nella prima partita dopo la sosta per le Nazionali, all'Olimpico domenica alle 18. La squadra di Simone Inzaghi proseguirà oggi la preparazione in vista della gara contro i rossoneri. I biancocelesti si ritroveranno a Formello nel pomeriggio per l'unica seduta di allenamento in programma.