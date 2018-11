Lazio, parla Milinkovic-Savic: "Non so ancora quanto dovrò stare fuori"

Ultime sulle condizioni di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio(ieri il ct serbo Krstajic ha annunciato il forfait contro il Montenegro sabato, lasciando aperta una porta per la sfida alla Lituania di martedì prossimo). Il giocatore, ai microfoni di Butasport.rs, ha risposto con una battuta dal ritiro di Crne Gore: "Francamente non so ancora quanto dovrò rimanere fuori dal campo - riporta Lalaziosiamonoi.it -. La speranza è di tornare il prima possibile". Dita incrociate dunque in quel di Formello, dopo la sosta c’è lo scontro Champions con il Milan.