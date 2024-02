Lazio, Patric abbandona il campo per un problema muscolare: il 1° marzo la sfida al Milan

Il lunch match domenicale della venticinquesima giornata di campionato, mette di fronte Lazio e Bologna in una sfida cruciale per la caccia ai posti Champions e in generale alla zona europea. Nel corso del primo tempo, la squadra biancoceleste ha perso per infortunio il centrale spagnolo Patric per un sospetto problema di natura muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni.

Il Milan è interessato alla vicenda perché, dopo la sfida contro l'Atalanta di domenica prossima, la settimana seguente, e più precisamente venerdì 1° marzo, i rossoneri saranno ospiti della squadra di Maurizio Sarri all'Olimpico di Roma. Nei prossimi giorni si capirà l'entità dell'infortunio dello spagnolo e anche i tempi di recupero.