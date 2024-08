Lazio, Pellegrini coinvolto in un incidente stradale: le condizioni

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Disavventura per Luca Pellegrini. Il terzino della Lazio, mentre era al volante della sua auto, è rimasto vittima di un incidente stradale. Per cause ancora da chiarire, la Smart su cui viaggiava il calciatore si è ribaltata alle porte di Roma, non lontano dal centro sportivo biancoceleste di Formello. Il giocatore, che si stava recando all'allenamento odierno, come reso noto dalla società in un comunicato, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e si sta sottoponendo agli esami diagnostici del caso. (ANSA).